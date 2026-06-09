В США погиб лауреат Пулитцеровской премии историк Гордон Вуд

Американский историк и лауреат Пулитцеровской премии Гордон Вуд погиб в возрасте 92 лет. Об этом рассказала его дочь Эми Вуд, передает The New York Times.

«Его дочь сообщила, что он скончался в больнице после того, как его сбил автомобилист в Ист-Провиденсе [штат Род-Айленд]», — говорится в публикации. Отмечается, что происшествие случилось на парковке супермаркета.

Вуд считался одним из ведущих американских историков, он специализировался на эпохе Американской революции и становлении США. Наибольшую известность ученому принесла книга «Радикализм Американской революции», за которую он получил Пулитцеровскую премию по истории в 1993 году.

Ранее в возрасте 100 лет умер знаменитый российский историк и публицист Рой Медведев. Он был автором книг о президенте РФ Владимире Путине.