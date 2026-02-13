Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:18, 13 февраля 2026Россия

Российский историк умер в возрасте 100 лет

Историк и публицист Медведев умер в возрасте 100 лет
Майя Назарова

Фото: Владимир Мусаэльян / ТАСС

Российский историк и публицист Рой Медведев умер в возрасте 100 лет. Об этом стало известно ТАСС от его невестки.

Медведев известен как автор более 40 книг, включая политические биографии и аналитические работы.

Вероятной причиной ухода Медведева стала сердечная недостаточность. Родственница отметила, что обнаружила историка без признаков жизни в его квартире. Невестка пояснила, что ждет сотрудников полиции и работников морга, чтобы те забрали тело.

Она подчеркнула, что прощание с российским историком состоится 17 февраля в морге в Одинцово.

Рой Медведев был советским диссидентом — редактировал самиздат и участвовал в движении «шестидесятников». В 1970 году вместе с академиком Андреем Сахаровым и кибернетиком Валентином Турчиным он опубликовал открытое письмо к руководителям СССР о необходимости демократизации системы.

Популярными работами Медведева признаны «К суду Истории» (1971) и «Они окружали Сталина» (в СССР она вышла только в 1990 году). Эти книги признаны бестселлерами на Западе.

С 2000 года писал о президенте РФ Владимире Путине, произведение получило название «Загадка Путина». Всего о главе государства Медведевым было написано около 20 книг.

У Роя Медведева был брат-близнец Жорес. Он также был писателем и биологом. Родственник Медведева скончался в 2018 году.

Ранее сообщалось о кончине известного морского биолога Сергея Масленникова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина достигли согласия по одному вопросу

    В России придумали новую выплату

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В Раде рассказали о принципиальных требованиях России по языку и УПЦ

    Россияне застряли в пробках на границе Грузии из-за снегопада

    Индия утратила статус главного морского импортера российской нефти

    В России поспорили о мерах поддержки металлургов

    Москвичей предупредили о резком наступлении морозов

    Москвичам дали советы по выбору цветов

    Россияне установили новый рекорд по покупке роскошных машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok