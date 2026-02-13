Российский историк умер в возрасте 100 лет

Историк и публицист Медведев умер в возрасте 100 лет

Российский историк и публицист Рой Медведев умер в возрасте 100 лет. Об этом стало известно ТАСС от его невестки.

Медведев известен как автор более 40 книг, включая политические биографии и аналитические работы.

Вероятной причиной ухода Медведева стала сердечная недостаточность. Родственница отметила, что обнаружила историка без признаков жизни в его квартире. Невестка пояснила, что ждет сотрудников полиции и работников морга, чтобы те забрали тело.

Она подчеркнула, что прощание с российским историком состоится 17 февраля в морге в Одинцово.

Рой Медведев был советским диссидентом — редактировал самиздат и участвовал в движении «шестидесятников». В 1970 году вместе с академиком Андреем Сахаровым и кибернетиком Валентином Турчиным он опубликовал открытое письмо к руководителям СССР о необходимости демократизации системы.

Популярными работами Медведева признаны «К суду Истории» (1971) и «Они окружали Сталина» (в СССР она вышла только в 1990 году). Эти книги признаны бестселлерами на Западе.

С 2000 года писал о президенте РФ Владимире Путине, произведение получило название «Загадка Путина». Всего о главе государства Медведевым было написано около 20 книг.

У Роя Медведева был брат-близнец Жорес. Он также был писателем и биологом. Родственник Медведева скончался в 2018 году.

Ранее сообщалось о кончине известного морского биолога Сергея Масленникова.