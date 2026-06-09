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23:52, 9 июня 2026Бывший СССР

В Запорожской области из-за атаки ВСУ частично отключили свет

Балицкий: В Запорожской области из-за атаки ВСУ частично отключен свет
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Запорожской области из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) частично отключен свет. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем канале в мессенджере Макс.

«В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе», — написал Балицкий.

Губернатор Запорожской области подчеркнул, что в данный момент ведется оценка повреждений.

Ранее стало известно, что падение беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины стало причиной отключения электричества в реанимации в больнице Латвии.

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