В Запорожской области из-за атаки ВСУ частично отключили свет

Балицкий: В Запорожской области из-за атаки ВСУ частично отключен свет

В Запорожской области из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) частично отключен свет. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем канале в мессенджере Макс.

«В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе», — написал Балицкий.

Губернатор Запорожской области подчеркнул, что в данный момент ведется оценка повреждений.

Ранее стало известно, что падение беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины стало причиной отключения электричества в реанимации в больнице Латвии.