Валерия раскрыла секрет долгого брака с Пригожиным

Певица Валерия назвала дружбу и доверие главными секретами крепкого брака

Певица Валерия назвала дружбу главным секретом крепких отношений с мужем Иосифом Пригожиным. Ее слова приводит Пятый канал.

Артистка подчеркнула, что зачастую семьи распадаются из-за отсутствия общих интересов, доверия и настоящей дружбы между супругами. По ее мнению, любви и страсти недостаточно для длительных отношений.

«Мы очень надежные мы настоящие партнеры по жизни. Если ты не стал другом, то в долгую идти сложно», — заявила Валерия.

Исполнительница добавила, что отсутствие конфликтов не является залогом крепкого брака. По словам Валерии, она регулярно ссорится с Пригожиным, однако пара разрешает противоречия и продолжает совместную жизнь.

Ранее Валерия опровергла слухи о разводе и разделе имущества с продюсером Иосифом Пригожиным. Она призвала подписчиков верить только информации от первого лица и подчеркнула, что люди используют любую возможность хайповать на чужих именах.