Военкор дал совет по защите Крыма

Военкор Коц: Для защиты Крыма нужна единая система с комплексами РЛС и ПВО

Для защиты трассы «Новороссия» в Крыму нужна единая система с радиолокационными комплексами (РЛС) и средствами противовоздушной обороны (ПВО). Такой совет дал в беседе с Национальной службой новостей (НСН) военкор Александр Коц.

Эксперт допустил, что украинская сторона своими атаками на полуостров может преследовать более масштабные цели. Коц напомнил, что мост в районе Чонгара на границе с Крымом вновь пострадал после удара украинских военных. Как утверждает военкор, силы ПВО сбили свыше 20 беспилотников на подлете к мосту.

Коц уверен, что решить проблему, актуальную не только для этих территорий, помог бы системный подход.

«Для этого у нас все есть. Сейчас дроны Hornet, которые пытаются перерезать логистику. Это не что-то сверхъестественное. Их сбивают "Рубикон", "Вега". У нас есть отдельная 50-я бригада беспилотных систем "Варяг". Нужна общая система с выставлением РЛС, средств обнаружения. Можно использовать как воздушные средства перехвата этих дронов, так и мобильные огневые», — указал военкор.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предположил, что Вооруженные силы Украины концентрируют удары по мосту в Чонгаре между Крымом и Херсонской областью, чтобы нарушить движение и создать проблемы для людей.