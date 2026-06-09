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08:58, 9 июня 2026Забота о себе

Врач раскрыла неожиданную опасность сметаны и кефира

Врач-косметолог Любина: Использование сметаны может быть опасно при солнечных ожогах
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Galina Barbieri / Global Look Press

Нанесение на кожу кефира или сметаны при солнечном ожоге может спровоцировать инфекцию. Об этом журналистам ТАСС сообщила врач-косметолог Областного кожно-венерологического диспансера Тюменской области Лариса Любина.

По ее словам, от такого народного метода использования образуется жирная пленка, которая блокирует теплоотдачу, усиливая ожог, в то время как кисломолочные бактерии могут вызвать инфекцию. При появлении пузырей специалист рекомендовала не прокалывать их, поскольку волдырь является стерильной защитой кожи. Если нарушить целостность, то это откроет путь для инфекции.

Как подчеркнула Любина, при длительном пребывании на солнце лучше всего принять охлаждающий душ, использовать бережное очищение и обильное увлажнение кожи кремами с алоэ вера, пантенолом или гиалуроновой кислотой.

Ранее кардиолог Ирина Васильева разоблачила три метода оздоровления организма, которые пользуются популярностью у россиян, но не приносят ощутимого результата. Так, один из способов врач охарактеризовала как «самый ненужный и дорогой фарс».

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