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Забота о себе
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16:37, 9 июня 2026Забота о себе

Врачи приняли болезнь Паркинсона у мужчины за передозировку чая

Metropoles: Первый симптом болезни Паркинсона у британца приняли за передозировку кофеина
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Art_Photo / Shutterstock / Fotodom  

Врачи приняли болезнь Паркинсона у жителя Великобритании Джона Гранахана за чрезмерное употребление чая. Его историю рассказало издание Metropoles.

Первым симптомом, который стал беспокоить Гранахана, было неконтролируемое дрожание ноги. С жалобой на эту проблему он обратился в больницу. Врачи исключили серьезные заболевания и списали дрожание нижних конечностей на передозировку кофеином из-за того, что мужчина выпивал по 10 чашек чая в день. Ему назначили лекарства, блокирующие адреналин в организме, но они не помогли.

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Только через несколько лет британцу в ходе более тщательного обследования поставили правильный диагноз. Болезнь Паркинсона, утверждает Гранахан, негативно повиляла на отношение общества к нему. К примеру, из-за неровной походки его зачастую подозревают в пьянстве, поэтому не пускают в бары. Сейчас мужчина периодически использует ходунки и лечится симптоматически, поскольку лекарства от этой патологии не существует.

Ранее жительница Канады Николь Григоров сделала подтяжку живота. После операции она оказалась под угрозой потери конечностей.

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