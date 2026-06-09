Metropoles: Первый симптом болезни Паркинсона у британца приняли за передозировку кофеина

Врачи приняли болезнь Паркинсона у жителя Великобритании Джона Гранахана за чрезмерное употребление чая. Его историю рассказало издание Metropoles.

Первым симптомом, который стал беспокоить Гранахана, было неконтролируемое дрожание ноги. С жалобой на эту проблему он обратился в больницу. Врачи исключили серьезные заболевания и списали дрожание нижних конечностей на передозировку кофеином из-за того, что мужчина выпивал по 10 чашек чая в день. Ему назначили лекарства, блокирующие адреналин в организме, но они не помогли.

Только через несколько лет британцу в ходе более тщательного обследования поставили правильный диагноз. Болезнь Паркинсона, утверждает Гранахан, негативно повиляла на отношение общества к нему. К примеру, из-за неровной походки его зачастую подозревают в пьянстве, поэтому не пускают в бары. Сейчас мужчина периодически использует ходунки и лечится симптоматически, поскольку лекарства от этой патологии не существует.

Ранее жительница Канады Николь Григоров сделала подтяжку живота. После операции она оказалась под угрозой потери конечностей.