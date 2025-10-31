Забота о себе
11:30, 31 октября 2025Забота о себе

Женщина решилась на подтяжку живота и оказалась под угрозой потери конечностей

People: У канадки Николь Григоров развился сепсис после подтяжки живота
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ekkasit A Siam / Shutterstock / Fotodom

Жительница Канады Николь Григоров сделала подтяжку живота, после чего оказалась под угрозой потери конечностей. Ее историю опубликовало издание People.

52-летняя Григоров решилась на подтяжку, чтобы избавиться от лишней кожи на животе, которая осталась после удаления девятикилограммовой кисты. Для этого канадка отправилась на Коста-Рику. Уже через два дня после операции у женщины развилась тяжелая инфекция, которая привела к септическому шоку и сердечной недостаточности. В течение двух недель она находилась на аппарате жизнеобеспечения.

После курса диализа состояние женщины стабилизировалось, однако у нее возникли проблемы с кровообращением в пальцах рук и ног из-за низкого кровяного давления. Врачи уточняют, что пальцы, вероятно, придется ампутировать.

Однако сын Григоров Николас рассказал в соцсетях, что его мать верит, что не потеряет пальцы рук и ног, и утверждает, что чувствует боль в них.

Ранее 31-летняя жительница Великобритании Шеннон Фрост рассказала о неочевидном первом симптоме рака крови. Женщина вспомнила, что была занята подготовкой к свадьбе, когда почувствовала боль и онемение в плече.

    Все новости