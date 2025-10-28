Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:32, 28 октября 2025Забота о себе

Женщина рассказала о появившемся накануне свадьбы неочевидном симптоме рака

Daily Mirror: Невеста почувствовала боль в плече и оказалась больна раком
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yanalya / Freepik

31-летняя жительница Великобритании Шеннон Фрост рассказала о неочевидном первом симптоме рака крови. Ее историю опубликовало Daily Mirror.

Женщина вспоминает, что была занята подготовкой к свадьбе, когда почувствовала боль и онемение в плече. Поначалу невеста не придала значения появившемуся симптому. «Я делала своими руками много всего к свадьбе и до трех утра работала с канцелярским ножом. У меня болело плечо, но я списала это на то, что я сильно сутулилась», — отметила Фрост.

Когда боль усилилась, девушка обратилась к врачу. Доктор предположила, что причиной боли был тромб, однако спустя несколько часов после приема она позвонила Фрост и попросила ее снова прийти в больницу. «Я вернулась, а меня уже ждали у двери, и врач сказала: "Вся ваша грудная клетка — опухоль, нам нужно госпитализировать вас прямо сейчас"», — добавила британка.

Материалы по теме:
«Секс — хороший способ забыть о болезни» История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
«Секс — хороший способ забыть о болезни»История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
30 декабря 2020
Мужчина перестал спать из-за семейного заболевания. Он знал, что скоро умрет. Но решил взять от жизни все и удивил врачей
Мужчина перестал спать из-за семейного заболевания.Он знал, что скоро умрет. Но решил взять от жизни все и удивил врачей
28 октября 2023

Фрост отметила, что последующие анализы выявили у нее неходжкинскую лимфому — вид рака, распространяющийся в лимфатической системе. Заболевание спровоцировало рост опухоли, размер которой составил 12 сантиметров. Девушка добавила, что после шести курсов химиотерапии она вышла в ремиссию.

Ранее сообщалось о 20-летней невесте из Белоруссии, которая сделала татуировку накануне свадьбы и не дожила до торжества. Сразу после процедуры у девушки поднялась температура, а спустя двое суток она потеряла сознание и оказалась в больнице.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тысячи бойцов ВСУ может смыть водой в Волчанске после ударов по дамбе под Белгородом. Что об этом известно?

    Зрелые люди предупредили молодежь о главных ловушках взрослой жизни

    Массовая драка во время чемпионата по рукопашному бою попала на видео

    Британцы нашли способ противостоять России

    Ушедший из России автогигант стал лидером по продажам премиум машин в стране

    Трамп назвал страну с самыми сильными вооруженными силами

    Раскрыта многомиллионная выручка Егора Крида за концерты

    Летевший в Таджикистан самолет экстренно сел в российском городе

    В России призвали ограничить показ «Маши и Медведя»

    Орбан заявил об исчерпании ЕС средств для помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости