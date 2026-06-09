Вспышка кишечной инфекции произошла еще в одном российском лагере для детей

В российском лагере «Сокол» под Ачинском произошла вспышка кишечной инфекции

В лагере для детей «Сокол» под Ачинском в Красноярском крае произошла вспышка кишечной инфекции — 16 детей заболели, один попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Уточняется, что десятки находившихся там детей отправили домой, обратно их пустят лишь со справками от врачей. В социальных сетях многие жаловались на грязную посуду в лагере и неготовность педсостава к началу работы. Кроме того, территория якобы не была обработана от насекомых.

Прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверки. Возбуждено уголовное дело.

Ранее аналогичная ситуация произошла в детском лагере «Зарница» в Тверской области. Более десяти отдыхавших там школьников попали в инфекционное отделение больницы с симптомами кишечной инфекции.