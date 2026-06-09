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15:05, 9 июня 2026Ценности

Яхты миллиардеров заполонили гавань Монако в последний день «Формулы-1»

Riviera Radio: 197 яхт миллиардеров заметили у порта Монако в последний день «Формулы-1»
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал «НЕБОЖЕНА»

Яхты миллиардеров заполонили гавань Монако в последний день Гран-при «Формулы-1». Об этом сообщает популярная в стране англоязычная радиостанция Riviera Radio.

На этих выходных к порту Эркюль пришвартовались 197 суперъяхт. Среди самых больших и дорогих оказалась 120-метровая яхта Kismet. Рядом с ней же находились 112-метровая Renaissance и 101-метровая Symphony, принадлежащие французскому бизнесмену и генеральному директору компании LVMH Бернару Арно. Известно, что в состав его холдинга входят люксовые бренды Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain и другие.

В то же время издание The Sun отмечает, что у порта также были замечены яхты бизнесмена-миллиардера Шахида Хана, певицы Бейонсе, футболиста Криштиану Роналду и предпринимателя Гарри Филипа Грина.

В июне прошлого года журналисты сообщили о пришвартованных роскошных яхтах у берегов Венеции, на которых знаменитости прибыли на свадьбу миллиардера Джеффа Безоса и репортерши Лорен Санчес.

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