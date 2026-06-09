Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:33, 9 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач оценила степень влияния питания на состояние кожи

Дерматовенеролог Васильева: Питание оказывает сильное влияние на состояние кожи
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Magic Lens / Shutterstock / Fotodom

Питание напрямую отражается на внешнем виде, рассказала кандидат медицинских наук, дерматовенеролог, основатель и главный врач Artleo Clinic Екатерина Васильева. Степень влияния рациона на состояние кожи она оценила в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, диета, которой придерживается человек, всегда сильно отражается на состоянии его кожи. Например, при отсутствии в меню животного белка, являющегося строительным материалом для всего организма, эпидермис приобретает обезвоженный, истощенный вид с сероватым оттенком.

«Алкоголь, в свою очередь, разрушает волокна коллагена в коже, что приводит к ее ускоренному старению. Важно понимать, что не только нездоровый образ жизни, но и различные дефициты сказываются на внешнем виде, и игнорировать это крайне неразумно», — предупредила Васильева.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье. Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье.Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
27 июня 2022

Отдельное внимание доктор обратила на модные системы питания. По ее словам, интервальное голодание может негативно сказаться на здоровье и внешности. Васильева отметила, что многие люди воспринимают его как способ похудения, но часто это происходит за счет потери мышечной массы, особенно у женщин после 40 лет, когда уровень эстрогена начинает снижаться. «Уменьшение мышечной массы в этом возрасте — это катастрофа для внешности, ведь мышцы играют важную роль в поддержании формы и упругости кожи. В таких случаях важно не просто следить за рационом, но и уделять внимание силовым тренировкам, которые способствуют укреплению мышц», — объяснила врач.

Она подчеркнула: правильное питание подразумевает регулярное поступление белка в течение дня, а не за один раз. Его исключение из рациона, а также отсутствие физической активности и дефицит эстрогена после 40 лет ведут к серьезным проблемам не только с внешностью, но и с общим состоянием здоровья, подытожила дерматовенеролог.

Ранее дерматолог Ольга Антонова оценила вероятность развития рака кожи из-за повреждения родинки. По ее словам, травматизация невуса не является поводом для паники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил Абрамовичу об отказе Киева уступать Донбасс

    Перечислены неожиданные проблемы игровых компьютеров

    Мировой энергорынок столкнулся с новой угрозой на Ближнем Востоке

    Александр Петров высказался об отъезде из России

    Российскому региону предсказали погодное буйство

    Следствие занялось стоившим жизни россиянам взрывом на химическом производстве Петербурга

    В автошколах России появится еще один экзамен

    Россиянин доехал до Дубая на купленных за 57 тысяч рублей «Жигулях»

    В России призвали опередить Зеленского в его желании распорядиться деньгами Абрамовича

    Хазанову спасли жизнь в Израиле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok