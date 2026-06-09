Врач оценила степень влияния питания на состояние кожи

Дерматовенеролог Васильева: Питание оказывает сильное влияние на состояние кожи

Питание напрямую отражается на внешнем виде, рассказала кандидат медицинских наук, дерматовенеролог, основатель и главный врач Artleo Clinic Екатерина Васильева. Степень влияния рациона на состояние кожи она оценила в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, диета, которой придерживается человек, всегда сильно отражается на состоянии его кожи. Например, при отсутствии в меню животного белка, являющегося строительным материалом для всего организма, эпидермис приобретает обезвоженный, истощенный вид с сероватым оттенком.

«Алкоголь, в свою очередь, разрушает волокна коллагена в коже, что приводит к ее ускоренному старению. Важно понимать, что не только нездоровый образ жизни, но и различные дефициты сказываются на внешнем виде, и игнорировать это крайне неразумно», — предупредила Васильева.

Отдельное внимание доктор обратила на модные системы питания. По ее словам, интервальное голодание может негативно сказаться на здоровье и внешности. Васильева отметила, что многие люди воспринимают его как способ похудения, но часто это происходит за счет потери мышечной массы, особенно у женщин после 40 лет, когда уровень эстрогена начинает снижаться. «Уменьшение мышечной массы в этом возрасте — это катастрофа для внешности, ведь мышцы играют важную роль в поддержании формы и упругости кожи. В таких случаях важно не просто следить за рационом, но и уделять внимание силовым тренировкам, которые способствуют укреплению мышц», — объяснила врач.

Она подчеркнула: правильное питание подразумевает регулярное поступление белка в течение дня, а не за один раз. Его исключение из рациона, а также отсутствие физической активности и дефицит эстрогена после 40 лет ведут к серьезным проблемам не только с внешностью, но и с общим состоянием здоровья, подытожила дерматовенеролог.

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