Живущего в Израиле известного юмориста отчитала русскоговорящая соседка

Комик Аксельрод рассказал, что соседка сделала ему замечание из-за шутки об Израиле

Живущий в Израиле известный стендап-комик Илья Аксельрод, выступавший в шоу Comedy Club, рассказал, как его отчитала русскоговорящая соседка. Подробности инцидента он раскрыл в подкасте «От реки до моря», доступном на YouTube.

Аксельрод вспомнил, что инцидент произошел из-за слов, сказанных им в одном из видео на YouTube. В нем он обратился к жителям Израиля и в шутку сравнил страну с квартирой в неблагополучном подъезде. По словам юмориста, ролик набрал пять миллионов просмотров.

Через несколько дней после публикации видео к Аксельроду в квартиру зашла его соседка, ее встретила жена комика. В разговоре с ней женщина похвалила ролик юмориста, но при этом отметила, что ей не понравилось в нем одно высказывание. «[Она говорит]: "Твой муж почему-то в конце этого хорошего ролика сказал, что вам не нравится подъезд, в котором вы живете. Он разве не знает, что у нас есть группа в WhatsApp, что мы все можем там разрулить? Больше пяти миллионов человек теперь плохо думают про наш подъезд"», — пересказал Аксельрод претензию соседки, сделавшей ему замечание.

Он добавил, что услышанное его сильно рассмешило.

Ранее Аксельрод назвал минусы Израиля. Он, в частности, заявил, что в стране большие налоги.