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19:56, 10 июня 2026Экономика

Эмин Агаларов устал от лая собак соседа и купил его участок

Эмин Агаларов купил участок в Азербайджане за $3 млн, устав от лая соседских собак
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец и предприниматель, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов приобрел многомиллионный участок в Азербайджане. Причиной такой покупки оказался шум от соседских собак, признался он в новом выпуске шоу Ксении Собчак «Что о тебе думают?», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Участок располагается на курорте Си Бриз недалеко от Баку. Артист выкупил его у своего соседа, мотивировав это усталостью от лая собак. Как объяснил Агаларов, участок не был обжитым: дом не был достроен, зато сосед разместил там целую свору собак, что мешало самому Агаларову принимать дома гостей. «Он туда загрузил штук 20 собак, они все лаяли. А у меня гости приезжают: фестиваль, рестораны. Меня это очень раздражало», — вспоминает певец.

В итоге соседний участок выставили на торги, которые длились восемь лет. Агаларов решил принять участие в торгах — лот обошелся ему в три миллиона долларов. «Дороже, чем в Барвихе», — отметил музыкант. На сегодняшний день, как заметил сам Агаларов, он владеет более 900 участками в Азербайджане.

Ранее Агаларов показал свою виллу в Баку. Экстерьер двухэтажного дома с колоннами выполнен преимущественно в светлых тонах, из спальни можно выйти на террасу с видом на Каспийское море, а вокруг возвышаются пальмы.

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