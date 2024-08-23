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10:11, 23 августа 2024Экономика

Эмин Агаларов показал роскошную виллу с видом на море

Певец Эмин Агаларов снял на видео свою роскошную виллу в Баку

Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости

Певец и предприниматель Эмин Агаларов показал, как выглядит его роскошная вилла в Баку с видом на Каспийское море. Соответствующее видео он опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На участке, где расположена вилла, растут пальмы, а газон аккуратно подстрижен. Интерьер двухэтажного дома с колоннами выполнен преимущественно в светлых тонах — белом, бежевом и сером. Сначала артист продемонстрировал подписчикам длинный коридор с высоким потолком, большим количеством зеркал и геометрической плиткой на полу, а также спальню, из которой можно выйти на просторную террасу с видом на море. После этого он прошел в ванную комнату с панорамным окном и гардеробную с несколькими большими шкафами, а затем спустился по лестнице с коваными перилами и отправился на тренировку по теннису.

Ранее в августе певица Анна Семенович продемонстрировала поклонникам свою квартиру в Москве.

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      Полина Кислицына
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