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15:46, 19 августа 2024Экономика

Анна Семенович показала роскошную квартиру в Москве

Певица Анна Семенович сняла на видео свою роскошную квартиру в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович по просьбе поклонников показала, как выглядит ее роскошная квартира в Москве. Соответствующее видео звезда опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Певица продемонстрировала подписчикам гостиную с ее портретом на стене, большим диваном, хрустальной люстрой, несколькими зеркалами, электронным фортепиано в окружении многочисленных наград и достижений хозяйки квартиры, а также аквариумом. Помимо этого, она показала прихожую со шкафом от пола до потолка и комнату с еще одним шкафом и туалетным столиком, за которой виднеется гардеробная. Интерьер объекта выполнен в белом, сером и нежно-фиолетовом тонах и отличается пышностью и обилием элементов декора.

«Как же хорошо дома», — отметила артистка, вернувшаяся с гастролей.

Ранее в августе стало известно, что певица Анна Калашникова купила жилье в Москве за 250 миллионов рублей.

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      Полина Кислицына
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