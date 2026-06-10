Более 10 человек погибли в результате удара Израиля по Ливану

Минздрав Ливана: В результате удара Израиля по Тиру погибли 11 человек

В результате удара Израиля по двум районам города Тир погибли 11 человек, еще 40 пострадали. Об этом сообщил Минздрав Ливана на своем сайте.

«Удар израильского противника по кварталу Масакен в городе Тир, по окончательным данным, привел к гибели восьми человек, среди них женщина, и ранению 35, среди них трое детей и шесть женщин», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в районе Аль-Басс в Тире погибли три человека, еще девять получили ранения.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес новые удары по Ливану вопреки требованию президента США Дональда Трампа о прекращении огня.