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19:24, 10 июня 2026Ценности

Диана Арбенина показала внешность 16-летней дочери

Певица Диана Арбенина показала внешность 16-летней дочери Марты на фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_diana_arbenina

Российская певица, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина показала внешность 16-летней дочери Марты на фото. Пост появился в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах девушка позировала на улице рядом с матерью. Она предстала перед камерой в черной футболке с принтом и спортивных серых шортах до колен. Кроме того, наследница артистки продемонстрировала укороченную стрижку и несколько браслетов на руке.

Известно, что дочь Арбениной профессионально занимается футболом, а также участвует в модельных показах. У знаменитости есть еще 16-летний сын Артем, который увлекается музыкой.

Ранее в июне Диана Арбенина рассказала, что записала рэп-альбом Rap for Mama благодаря музыкальным предпочтениям дочери.

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