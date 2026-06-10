Певица Диана Арбенина показала внешность 16-летней дочери Марты на фото

Российская певица, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина показала внешность 16-летней дочери Марты на фото. Пост появился в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах девушка позировала на улице рядом с матерью. Она предстала перед камерой в черной футболке с принтом и спортивных серых шортах до колен. Кроме того, наследница артистки продемонстрировала укороченную стрижку и несколько браслетов на руке.

Известно, что дочь Арбениной профессионально занимается футболом, а также участвует в модельных показах. У знаменитости есть еще 16-летний сын Артем, который увлекается музыкой.

Ранее в июне Диана Арбенина рассказала, что записала рэп-альбом Rap for Mama благодаря музыкальным предпочтениям дочери.