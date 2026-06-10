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Силовые структуры
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15:01, 10 июня 2026Силовые структуры

Россиянин решил заработать и стал диверсантом

В Новосибирске диверсанту дали 12 лет за сожженный релейный шкаф
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Новосибирске к 12 годам колонии приговорили 38-летнего местного жителя, которого признали виновным в диверсии по заданию куратора с Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, осужденный решил за вознаграждение заняться диверсионной деятельностью. Кураторы убедили его поджечь релейный шкаф на железной дороге, что тот и сделал, причинив ущерб на 575 тысяч рублей.

Суд постановил конфисковать в доход государства автомобиль и деньги, полученные подсудимым в результате совершения преступления.

Ранее в Оренбурге осудили мужчину за поджог сотовой вышки.

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