Россиянин решил заработать и стал диверсантом

В Новосибирске диверсанту дали 12 лет за сожженный релейный шкаф

В Новосибирске к 12 годам колонии приговорили 38-летнего местного жителя, которого признали виновным в диверсии по заданию куратора с Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, осужденный решил за вознаграждение заняться диверсионной деятельностью. Кураторы убедили его поджечь релейный шкаф на железной дороге, что тот и сделал, причинив ущерб на 575 тысяч рублей.

Суд постановил конфисковать в доход государства автомобиль и деньги, полученные подсудимым в результате совершения преступления.

Ранее в Оренбурге осудили мужчину за поджог сотовой вышки.