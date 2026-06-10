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17:35, 10 июня 2026Интернет и СМИ

Фуд-блогер дал советы по выбору мяса для шашлыка

Фул-блогер Бекин: Мясо для шашлыка должно быть равномерного цвета, без постороннего запаха
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Ресторанный критик и фуд‑блогер Георгий Бекин рассказал, как выбрать качественное мясо для шашлыка и правильно его приготовить. Подробностями делится «Shot Проверка».

В первую очередь необходимо оценить внешний вид мяса: жир должен быть белым, а само мясо равномерного красного цвета, без слизи и постороннего запаха. По словам эксперта, нужно выбирать кусок, который выглядит сформированным и не имеет признаков заветривания.

В качестве маринада, по его словам, лучше всего выбирать смесь лука, соли и перца. Также по желанию можно добавить уксус. При этом мариновать шашлык стоит около суток, подчеркнул Бекин.

При жарке куски необходимо насаживать на шампур на небольшом расстоянии друг от друга — так шашлык прожарится равномерно.

«Проверить готовность можно простым способом — по упругости. Мясо должно ощущаться примерно так же, как основание большого пальца, если соединить большой и указательный пальцы в "щепотку"», — объяснил эксперт.

Ранее россиян научили правильно жарить шашлыки: выбрать правильное место, а также подготовить все необходимое, чтобы обеспечить безопасность.

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