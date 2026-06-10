Германия и Франция выступили за временные ограничения для Украины при голосовании в ЕС

В Евросоюзе предложили ввести переходные ограничения права голоса для новичков

Германия, Франция, Люксембург, Нидерланды и Бельгия выступили с инициативой временно ограничить право голоса для новых государств, вступающих в Евросоюз (ЕС). Под ограничения может попасть и Украина, сообщает Reuters со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении агентства.

«ЕС должен провести углубленное обсуждение возможности временных, переходных ограничений права голоса для новых государств-членов, в частности, в тех частях законодательства ЕС, где требуется единогласие», — отмечается в публикации.

В документе также предлагается разработать механизмы мониторинга и включить пункт, позволяющий «принимать меры в случае серьезного отступления в таких областях, как демократия и свобода СМИ».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не намерена препятствовать началу переговоров о присоединении Украины к Европейскому союзу, однако выступает против каких-либо преференций для Киева. Он уточнил, что Варшава будет оказывать помощь на пути Украины в Евросоюз, но исключительно на европейских условиях, которые также должны быть безопасными и выгодными для самой Польши. «Не будет никакого льготного тарифа с нашей стороны», — подчеркнул он.