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14:16, 10 июня 2026Мир

Германия и Франция выступили за временные ограничения для Украины при голосовании в ЕС

В Евросоюзе предложили ввести переходные ограничения права голоса для новичков
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Германия, Франция, Люксембург, Нидерланды и Бельгия выступили с инициативой временно ограничить право голоса для новых государств, вступающих в Евросоюз (ЕС). Под ограничения может попасть и Украина, сообщает Reuters со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении агентства.

«ЕС должен провести углубленное обсуждение возможности временных, переходных ограничений права голоса для новых государств-членов, в частности, в тех частях законодательства ЕС, где требуется единогласие», — отмечается в публикации.

В документе также предлагается разработать механизмы мониторинга и включить пункт, позволяющий «принимать меры в случае серьезного отступления в таких областях, как демократия и свобода СМИ».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не намерена препятствовать началу переговоров о присоединении Украины к Европейскому союзу, однако выступает против каких-либо преференций для Киева. Он уточнил, что Варшава будет оказывать помощь на пути Украины в Евросоюз, но исключительно на европейских условиях, которые также должны быть безопасными и выгодными для самой Польши. «Не будет никакого льготного тарифа с нашей стороны», — подчеркнул он.

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