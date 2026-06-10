Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:34, 10 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Диетолог рассказала о подлинной реакции организма на интервальное голодание

Врач Литвинова-Гразион: Интервальное голодание помогает в профилактике диабета
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Интервальное голодание — это не просто режим питания, а изменение того, как организм управляет энергией, заявила диетолог «СМ-Клиники» Надежда Литвинова-Гразион. О подлинной реакции на чередование периодов приема пищи и полного отказа от нее она рассказала «Ленте.ру».

Врач объяснила, что в первую очередь при интервальном голодании организм переходит на использование «внутренних запасов». Уже через 8-12 часов после последнего приема пищи снижается уровень инсулина, и тело начинает расходовать гликоген (запасы углеводов), а затем — жир как основной источник энергии, уточнила она.

Параллельно, по словам специалиста, запускается процесс аутофагии — своеобразной «внутренней очистки», при которой клетки перерабатывают поврежденные компоненты. Это способствует обновлению тканей и потенциально снижает риски некоторых заболеваний. Также подобный режим питания помогает в профилактике диабета, так как благодаря ему повышается чувствительность к инсулину.

Материалы по теме:
Куркума: польза и вред. Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
Куркума: польза и вред.Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
21 сентября 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Компульсивное переедание: симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
Компульсивное переедание:симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
27 августа 2022

«Регулярные периоды без еды помогают клеткам эффективнее реагировать на инсулин, что особенно важно при нарушениях углеводного обмена. Дополнительно может увеличиваться уровень гормона роста (HGH), который участвует в сохранении мышечной массы и ускорении использования жировых запасов. Отмечается и рост выработки белка BDNF — нейротрофического фактора, поддерживающего здоровье нейронов и когнитивные функции», — объяснила Литвинова-Гразион.

Среди возможных положительных эффектов она выделила снижение веса за счет общего дефицита калорий, улучшение метаболических процессов и уменьшение уровня хронического воспаления.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша развеяла популярный миф о сахарном диабете. Она рассказала, что людям с этим диагнозом можно есть фрукты и ягоды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны раскрыли детали применения ВСУ ракет «Фламинго»

    Наряд Анджелины Джоли на корте возмутил пользователей сети

    Россиянам рассказали о компенсации за жару в офисе

    Боровшегося с раком 32-летнего блогера не смогли спасти

    У актера фильма «Люди Икс» диагностировали рак груди

    Диетолог рассказала о подлинной реакции организма на интервальное голодание

    В Польше разозлились из-за сноса памятника русскому писателю в Киеве

    Армия России поразила военно-морскую базу ВСУ

    «Калашников» представит «Хаску-10» на воздушной подушке

    Россиянин перепрыгивал с камня на камень и упал в ущелье вместе со спутницей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok