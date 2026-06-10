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18:25, 10 июня 2026Культура

МакSим отказалась от летнего отдыха

Певица МакSим отказалась от летнего отпуска из-за насыщенного рабочего графика
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, заявила, что этим летом не поедет в отпуск. Об этом Общественной Службе Новостей сообщила менеджер звезды Яна Богушеская.

По словам представительницы артистки, она была вынуждена отказаться от отпуска из-за гастролей и съемок.

«Марина летом не будет отдыхать. У нас впереди съемки, концерты, презентация книги», — заявила Богушевская.

Впрочем, несмотря на тяжелый рабочий график, свой день рождения Марина все-таки отпразднует. 10 июня ей исполняется 43 года.

Ранее певица Абросимова рассказала, что одной из главных проблем для нее во время лечения от COVID-19 в реанимации в 2021 году стал музыкальный диссонанс, создаваемый аппаратами ИВЛ.

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