«Ъ»: В первом квартале продажи мебели в России сократились на 10 %

По итогам первых трех месяцев 2026 года продажи мебели в России упали примерно на десять процентов в годовом выражении. Об этом со ссылкой на данные Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) пишет «Коммерсантъ».

Главными причинами называются отмена массовой льготной ипотеки в июле 2024 года и рост цен. В рамках первого обстоятельства застройщики сократили закупки продукции для меблировки квартир на 20-25 процентов, что ударило по отрасли.

При этом в целом стоимость мебели повышается ниже инфляции, но отдельные позиции дорожают довольно быстро. Например, шкафы для столовой и гостиной выросли в цене на 15,3 процента, наборы кухонной мебели — на 9,7 процента, кухонные столы — на 8,9 процента.

Президент АМДПР и гендиректор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков объяснил увеличение стоимости продукции необходимостью повышать зарплаты сотрудникам, подорожанием логистики и обслуживания оборудования, а также отдельных видов сырья.

Директор по качеству и сервису сети гипермаркетов Hoff Нина Белова в первую очередь указывает на повышение налога на добавленную стоимость (НДС), дополнительные пошлины, сложную логистику и санкции, влияющие на импортные комплектующие.

Сооснователь ателье мебели Mr.Doors Максим Валецкий пояснил, что мелкие производители на этом фоне вынуждены либо брать дорогие кредиты, либо закрываться. По словам Беловой, влияет на мебельную отрасль и общая ситуация в национальной экономике.

Ранее эксперты подсчитали, что обставить однокомнатную квартиру, без учета ремонта, по состоянию на 2026 год обойдется россиянам минимум в 150-200 тысяч рублей.