На Украине начали задерживать выдачу загранпаспортов из-за ажиотажа

На Украине задерживают выдачу загранпаспортов из-за ажиотажа. Об этом пишет украинское издание «Страна».

Сотрудница одного из паспортных столов связывает это не только с сезонным всплеском спроса. По ее словам, украинцы массово оформляют новые загранпаспорта, несмотря на то что старые документы еще действительны. При этом действующий паспорт они не сдают, как того требует закон, а пишут заявление о его утере.

Ранее сообщалось, что учеников украинских школ захотели обязать регистрироваться в приложении «Резерв+» для выдачи электронных военных билетов. Об этом журналистам ТАСС рассказали источники в российских силовых структурах.