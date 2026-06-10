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01:04, 10 июня 2026Бывший СССР

На Украине начали задерживать выдачу загранпаспортов

На Украине начали задерживать выдачу загранпаспортов из-за ажиотажа
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

На Украине задерживают выдачу загранпаспортов из-за ажиотажа. Об этом пишет украинское издание «Страна».

Сотрудница одного из паспортных столов связывает это не только с сезонным всплеском спроса. По ее словам, украинцы массово оформляют новые загранпаспорта, несмотря на то что старые документы еще действительны. При этом действующий паспорт они не сдают, как того требует закон, а пишут заявление о его утере.

Ранее сообщалось, что учеников украинских школ захотели обязать регистрироваться в приложении «Резерв+» для выдачи электронных военных билетов. Об этом журналистам ТАСС рассказали источники в российских силовых структурах.

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