21:58, 24 апреля 2026

Украинские военкоматы решили усилить давление на школьников

ТАСС: Школьников на Украине обязывают регистрироваться в приложении «Резерв+»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Учеников украинских школ захотели обязать регистрироваться в приложении «Резерв+» для выдачи электронных военных билетов. Об этом журналистам ТАСС рассказали источники в российских силовых структурах.

По данным собеседника, сегодня в случае, если учащийся еще не стоит на учете, то это ему грозит отсутствием электронного военного билета. Администрация образовательного учреждения может лишь напомнить о необходимости прикрепиться к военкомату онлайн в установленные сроки.

Впрочем, как добавил собеседник, уже есть случаи вызова родителей на «воспитательные беседы». Помимо этого, известно об эпизодах целенаправленной травли детей за такую «непатриотическую позицию».

Портал «Резерв+» представляет собой мобильное приложение Минобороны Украины, которое было запущено в мае 2024 года. Через этот сервис украинцы обновляют свои военно-учетные данные в электронной форме без физической явки в военкомат. Изначально говорилось о том, что регистрация на портале будет нести добровольный характер.

Ранее замминистра образования Украины Михаил Винницкий заявил, что поступившим в колледж или вуз после 25 лет студентам могут отменить отсрочку от мобилизации.

    Последние новости

    В МИД рассказали об объявленной Западом войне с Россией

    Мерц нашел плюс в конфликте на Украине

    Спрогнозирована судьба бежавшего к ВСУ российского военного

    Мелони раскритиковала приглашение Путина на саммит G20

    Рианна обнажила ягодицы для рекламы собственного бренда

    Украинские военкоматы решили усилить давление на школьников

    Лавров выступил с предупреждением о США

    Лавров назвал двух новых союзников России

    «Празднику» ЕС из-за кредита Украине предрекли скорый конец

    Лавров высказался о «маргинализации» России

    Все новости
