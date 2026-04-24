Украинские военкоматы решили усилить давление на школьников

ТАСС: Школьников на Украине обязывают регистрироваться в приложении «Резерв+»

Учеников украинских школ захотели обязать регистрироваться в приложении «Резерв+» для выдачи электронных военных билетов. Об этом журналистам ТАСС рассказали источники в российских силовых структурах.

По данным собеседника, сегодня в случае, если учащийся еще не стоит на учете, то это ему грозит отсутствием электронного военного билета. Администрация образовательного учреждения может лишь напомнить о необходимости прикрепиться к военкомату онлайн в установленные сроки.

Впрочем, как добавил собеседник, уже есть случаи вызова родителей на «воспитательные беседы». Помимо этого, известно об эпизодах целенаправленной травли детей за такую «непатриотическую позицию».

Портал «Резерв+» представляет собой мобильное приложение Минобороны Украины, которое было запущено в мае 2024 года. Через этот сервис украинцы обновляют свои военно-учетные данные в электронной форме без физической явки в военкомат. Изначально говорилось о том, что регистрация на портале будет нести добровольный характер.

Ранее замминистра образования Украины Михаил Винницкий заявил, что поступившим в колледж или вуз после 25 лет студентам могут отменить отсрочку от мобилизации.