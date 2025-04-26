Ряду студентов на Украине захотели отменить отсрочку от мобилизации

Замглавы Минобрнауки Украины Винницкий: Ряду студентов могут отменить отсрочку

На Украине студентам, поступившим после 25 лет, могут отменить отсрочку от мобилизации. Об этом заявил замминистра образования Михаил Винницкий, чьи слова приводит Telegram-канал «Страна.ua».

«Сейчас перед Верховной Радой будут рассматриваться изменения в закон о мобилизации, где речь идет о том, что человек, который поступает в профессионально-техническое образование или профессиональное высшее образование, и ему — больше 25 лет, не будет иметь отсрочки», — сказал он.

Ранее данный закон только внесли на рассмотрение, 18 апреля карточка документа появилась на сайте парламента. Кабинет министров Украины также предложил лишить отсрочки студентов, обучающихся за границей.