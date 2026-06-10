Названы лучшие отели мира

Tripadvisor: Отель GH Universal в Индонезии назван лучшим в мире

Отель GH Universal в Бандунге, Индонезия, назван лучшим в мире по версии рейтинга Travelers' Choice Awards 2026: Best of the Best Hotels. Топ был составлен на основе отзывов на сайте сервиса по планированию путешествий Tripadvisor.

Уточняется, что пятизвездочная гостиница может предложить гостям большой внутренний двор и бассейн, расслабляющий спа-центр, фитнес-центр, круглосуточный ресторан и единственный в Индонезии роскошный отель для домашних животных GH Universal Pet Inn. Второе место досталось отелю Colline de France в бразильском муниципалитете Грамаду — в прошлом году он занимал лидирующую позицию. На третьей строчке расположилась гостиница Sporting Family Hospitality в итальянской коммуне Ливиньо.

В десятку лучших также попали Royal Lancaster London в Лондоне, FivePine Lodge and Spa в американском Орегоне, La Siesta Hoi An Resort & Spa в Хойане, Abigail's Hotel в канадском городе Виктория, Bucuti & Tara Beach Resort Aruba на пляже Игл-Бич в Арубе, Hotel Moments Budapest в Будапеште и La Sinfonía del Rey Hotel & Spa в Ханойе.

Ранее австралийский Мельбурн был назван лучшим городом мира для путешествий в 2026 году. Эксперты и туристы рекомендовали посетить Мельбурн ради столетних кулинарных традиций, красивых улиц и баров на крышах.