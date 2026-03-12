Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:25, 12 марта 2026Путешествия

Названы лучшие города мира для путешествий

Мельбурн назван лучшим городом для путешествий в 2026 году
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Австралийский Мельбурн назван лучшим городом мира для путешествий в 2026 году. Соответствующий рейтинг представил журнал Time Out.

Так, эксперты и обычные туристы порекомендовали посетить Мельбурн ради столетних кулинарных традиций, красивых улиц и баров на крышах. Вторую строчку в рейтинге занял китайский Шанхай со своей богатой историей и технологиями, а замкнул тройку лидеров шотландский Эдинбург — город с превосходной кухней и яркой культурной жизнью.

Также в рейтинг попали Лондон (Великобритания), Нью-Йорк (США), Кейптаун (ЮАР), Мехико (Мексика), Бангкок (Таиланд), Сеул (Южная Корея), Токио (Япония).

Ранее жюри премии The World's 50 Best Hotels назвало 50 лучших отелей мира в 2025 году. Лидером топа стала гостиница Rosewood в Гонконге — она названа лучшей не только в Азии, но и во всем мире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы потребуем репарации». Вышло первое обращение нового лидера Ирана. Аятолла заявил о мести и раскрыл тактику в Ормузском проливе

    Укушенный палец российского полицейского оценили в полмиллиона рублей

    КСИР сообщил об ударах по Израилю

    Россиян призвали воздержаться от стрижки одного вида деревьев на даче

    Озвучена «народная примета» о прошедших «Вагнер» россиянах

    Летучая мышь забралась в квартиру к пенсионерке и испугала ее

    Россиянам раскрыли распространенную ошибку при употреблении яблок

    В США увидели важную веху в истории F-47

    Названы лучшие города мира для путешествий

    На Западе указали на странности в поведении Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok