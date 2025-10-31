Названы лучшие отели мира

The World's 50 Best Hotels назвал Rosewood в Гонконге лучшим отелем в 2025 году

Жюри премии The World's 50 Best Hotels назвало 50 лучших отелей мира в 2025 году. Рейтинг опубликован на сайте премии.

Лидером топа стала гостиница Rosewood в Гонконге — она названа лучшей не только в Азии, но и во всем мире. Стоимость ночи в самом дешевом номере там составит 650 долларов (52 тысячи рублей). Эксперты, участвовавшие в оценке, назвали этот отель «прибрежным раем роскоши».

Второе место досталось Four Seasons Bangkok, стоимость ночи в котором стартует от 450 долларов (36 тысяч рублей). По масштабам гостиница больше напоминает курорт и включает в себя обширный оздоровительный центр. А третью строчку занял Capella Bangkok, который в прошлом году был лидером рейтинга. Цена за сутки в этом отеле стартует от 600 долларов (48 тысяч рублей).

В топ-10 также вошли Passalacqua на озере Комо, Италия, Raffles Singapore, Atlantis The Royal в Дубае, Mandarin Oriental Bangkok, Chable Yucatan в Мексике, Four Seasons Firenze во Флоренции и Upper House Hong Kong.

Ранее Forbes Travel Guide назвал дубайскую авиакомпанию Emirates лучшей в мире. Лидером среди авиакомпаний в США стала Delta Air Lines.