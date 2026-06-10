Профессор Саймонс: Протесты в Британии могут привести к эскалации ситуации внутри страны

Протесты против мигрантов, вспыхнувшие в британском городе Белфаст, могут привести к резкой эскалации ситуации внутри страны и проблемам для премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

«Если правительство Кира Стармера и дальше будет придерживаться двойных стандартов, то ситуация может быстро выйти из-под контроля: возмущение местного населения столкнется с чувством безнаказанности мигрантов», — подчеркнул исследователь.

Саймонс добавил, что глава британского правительства несет персональную ответственность за ситуацию внутри Британии. По его словам, он и правящая Лейбористская партия намеренно проводят миграционную политику, игнорирующую интересы страны.

По всей видимости, это делается из политических соображений, поскольку мигранты голосуют за тех, кто их кормит, особенно когда основные политические партии [лейбористы и консерваторы] становятся все менее популярными и изолированными от коренного населения Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в шутку обратился к инопланетянам, призвав их убедить Стармера уйти в отставку. Таким образом он раскритиковал протесты в Британии и нежелание их правительства бороться с проблемами, вызванными миграцией.