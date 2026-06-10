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14:28, 10 июня 2026Экономика

Обманутая покупательница взыскала почти миллион рублей с продавца квартиры в Москве

Москвичка отсудила 900 тысяч рублей у жившей в проданной ей квартире пенсионерки
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Обманутая покупательница отсудила почти миллион рублей у продавца квартиры в столице. Внимание на инцидент обратил Telegram-канал Baza.

В 2023 году молодая москвичка перед родами решила улучшить жилищные условия и, заняв денег, приобрела квартиру у пенсионерки за девять миллионов рублей. После подписания документов пожилая женщина отказалась съезжать и прожила в квартире год и три месяца, пока ее не выселили при помощи приставов. Помимо этого, спустя полтора года экс-владелица жилья подала в суд, чтобы признать сделку недействительной, поскольку в момент ее совершения якобы находилась под воздействием мошенников и денег у нее нет.

Через три года после рождения ребенка и нескольких судебных заседаний девушка смогла доказать, что пенсионерка незаконно проживала в чужой квартире, и взыскать с нее 900 тысяч рублей. Квартиру по решению суда также оставили потерпевшей.

Ранее стало известно, что ущерб от «схемы Долиной» за год превысил два миллиарда, а за период с 2023-го — 1,5 триллиона рублей.

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