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12:13, 10 июня 2026Экономика

Партнер России столкнулся с самым быстрым ростом цен за четыре года

CNBC: В мае оптовые цены в Китае выросли самыми быстрыми темпами за четыре года
Кирилл Луцюк

Фото: markduji / Shutterstock / Fotodom

В прошлом месяце оптовые цены в Китае выросли самыми быстрыми темпами за почти четыре года. Об этом сообщил канал CNBC.

Причинами такой динамики стали подорожание сырья из-за ближневосточного кризиса и бум инвестиций в искусственный интеллект. В итоге индекс цен производителей взлетел на 3,9 процента по сравнению с 2025 годом и достиг самого высокого уровня с июля 2022 года.

В мае закупочные цены заводов на топливо и электроэнергию выросли на 10 процентов в годовом исчислении, увеличившись с 4,4 процента в апреле. Стоимость цветных металлов и проволоки подскочила на 22 процента.

Как пояснил главный статистик Национального бюро статистики Дун Лицзюань, все более широкое внедрение ИИ и растущий спрос на вычислительные ресурсы привели к росту цен на цветные металлы, электрооборудование и компьютерную технику.

При этом потребительские цены в мае выросли на 1,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В месячном исчислении потребительская инфляция снизилась на 0,1 процента по сравнению с апрелем, однако бензин подорожал на 23,5 процента.

Есть информация, что ближневосточный кризис заставил Китай расходовать свои нефтяные запасы. Предполагается, что в ближайшие месяцы они будут таять примерно на миллион баррелей в сутки.

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