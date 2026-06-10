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16:03, 10 июня 2026Силовые структуры

Педофил снимал на видео издевательства над двумя мальчиками

Педофил из Краснодара получил 16 лет за то, что снимал издевательства над 2 мальчиками
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд приговорил 41-летнего педофила из Краснодара к 16 годам лишения свободы за то, что он снимал издевательства над двумя мальчиками. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, мужчина быстро втерся в доверие к 9-летнему ребенку и начал играть с ним в компьютерные игры. Во время игры он узнал адрес, где живет мальчик. В итоге он несколько раз встречался с ним и совершал преступления во время их прогулок. Все происходящее он снимал на телефон.

Мальчик так и не рассказал родителям о произошедшем. Все вскрылось тогда, когда о насилии сообщил второй ребенок, к которому фигурант пристал на улице.

Мужчина признан виновным. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, приставшего к первокласснику в вагоне метро.

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