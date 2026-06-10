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16:02, 10 июня 2026Бывший СССР

Полковник высказался о скрываемых Украиной потерях

Полковник Киселев заявил, что Украина скрывает потери среди наемников после ударов ВС РФ
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украина скрывает последствия ударов российских войск, заявил военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселев. В беседе с «Царьградом» он высказался о скрываемых Киевом потерях и заявил, что о некоторых ударах знают только те, кто их наносит.

«Есть удары, которые мы не знаем. Но в этой ситуации противник не всегда озвучивает, куда прилетают наши ракеты. Ввиду того, что там идут большие потери, во-первых, среди иностранного контингента — это немцы, это французы, это прибалтийцы, норвежцы, которые сидят в объединенных пунктах управления. Поэтому, безусловно, об этих вещах, конечно, они говорить не будут и нигде афишировать не станут», — объяснил эксперт.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украину превратили в расходный материал Запада. Также он сообщил о пораженных целях в Киеве: за последнее время российские войска уничтожили десять предприятий, выпускающих военное оборудование.

По словам Киселева, Киев подтвердит эти удары некрологами. «Это будет подтверждение того, что в действительности был своевременно и правильно нанесен удар», — объяснил он.

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