Мема: Решение ФРГ передать Украине боеприпасы говорит о глубокой неприязни к РФ

Решение Германии направить Украине десятки тысяч боеприпасов свидетельствует о глубокой неприязни страны к России. Об этом заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«Берлин воссоединили под обещанием больше не проявлять враждебности по отношению к России. Сегодня в Германии по отношению к ней набирают силу как враждебность, так и нацизм. В прошлый раз, когда немцы захотели повоевать, это закончилось плачевно», — написал он.

По мнению политика, Германия превращается в самую милитаризованную страну в регионе, уступая лишь Украине. Мема также отметил, что стратегия ФРГ может негативно сказаться на Европе.

Ранее стало известно, что Германия, Франция, Люксембург, Нидерланды и Бельгия предложили временно ограничить право голоса для новых государств, вступающих в Европейский союз. Сообщается, что также рассматривается разработка механизма мониторинга, в котором есть пункт, позволяющий «принимать меры в случае серьезного отступления в таких областях, как демократия и свобода СМИ».