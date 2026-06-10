Резкий рост китайского экспорта объяснили тревогой его партнеров

«Ъ»: Товары, связанные с ИИ, обеспечили Китаю мощный скачок экспорта

В прошлом месяце Китай увеличил экспорт на 19,4 процента, доведя его до рекордных 376,8 миллиарда долларов. Такие данные Главного таможенного управления этой страны БРИКС процитировало издание «Коммерсантъ».

Причиной такого скачка стал заметный рост спроса на китайские товары, связанные с искусственным интеллектом. В частности, заметно увеличились поставки на внешний рынок интегральных микросхем и оборудования для обработки данных. Потребительские товары продемонстрировали куда более скромную динамику. Например, экспорт мебели прибавил меньше двух процентов, поставки игрушек упали на семь процентов, а обуви — больше чем на 10 процентов.

Майские значения импорта выросли на 27,4 процента и достигли 271,4 миллиарда долларов. Закупки интегральных схем увеличились на 68 процентов год к году, до 56,6 миллиарда долларов. В основном это произошло за счет расширения поставок из Южной Кореи.

При этом Китай снизил закупки нефти на 30 процентов в физическом выражении. Однако в деньгах майские показатели этого импорта выросли на 15,3 процента.

С января по май 2026 года внешняя торговля Китая выросла на 15,3 процента в годовом исчислении и достигла 20,68 триллиона юаней (более 3 триллионов долларов).