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15:37, 9 июня 2026Экономика

Партнер России резко нарастил внешнюю торговлю

ГТУ КНР: Внешняя торговля Китая с января по май выросла на 15,3 %
Кирилл Луцюк

Фото: George Stoyanov / Shutterstock / Fotodom

За первые пять месяцев 2026 года внешняя торговля Китая выросла на 15,3 процента в годовом исчислении и достигла 20,68 триллиона юаней (более 3 триллионов долларов). Эти данные Главного таможенного управления КНР приводит издание China Daily.

За май внешняя торговля этой страны БРИКС прибавила почти 17 процентов. Экспорт вырос на 13,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт — на 21,5 процента.

Ранее сообщалось, что по итогам первых пяти месяцев 2026 года товарооборот России и Китая увеличился почти на 23 процента в сравнении с тем же периодом 2025 года.

С января по апрель объем торговли между Россией и Китаем достиг 85,2 миллиарда долларов. Таким образом, как полагают некоторые эксперты, Москва и Пекин смогли переломить прошлогоднюю тенденцию на снижение торговли между двумя государствами.

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