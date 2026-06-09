Партнер России резко нарастил внешнюю торговлю

ГТУ КНР: Внешняя торговля Китая с января по май выросла на 15,3 %

За первые пять месяцев 2026 года внешняя торговля Китая выросла на 15,3 процента в годовом исчислении и достигла 20,68 триллиона юаней (более 3 триллионов долларов). Эти данные Главного таможенного управления КНР приводит издание China Daily.

За май внешняя торговля этой страны БРИКС прибавила почти 17 процентов. Экспорт вырос на 13,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт — на 21,5 процента.

Ранее сообщалось, что по итогам первых пяти месяцев 2026 года товарооборот России и Китая увеличился почти на 23 процента в сравнении с тем же периодом 2025 года.

С января по апрель объем торговли между Россией и Китаем достиг 85,2 миллиарда долларов. Таким образом, как полагают некоторые эксперты, Москва и Пекин смогли переломить прошлогоднюю тенденцию на снижение торговли между двумя государствами.