Россия резко нарастила торговлю с ключевым партнером

Товарооборот России и Китая вырос на 22,9 процента в январе-мае

По итогам первых пяти месяцев 2026 года товарооборот России и Китая увеличился почти на 23 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком увеличении двусторонней торговли сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

За отчетный период товарооборот России с ключевым партнером достиг 109,53 миллиарда долларов. Прирост в годовом выражении составил 22,9 процента. За это время увеличились как поставки китайских товаров в Россию, так и отечественной продукции в КНР. Экспорт азиатской страны в РФ вырос на 26,4 процента, до 49,171 миллиарда долларов, а импорт — 20,2 процента, до 60,359 миллиарда.

Товарооборот России и Китая стал стремительно расти после ввода масштабных западных санкций в 2022 году. В следующие несколько лет объем двусторонней торговли увеличивался заметными темпами. Однако в 2025-м динамика ощутимо замедлилась — рост товарооборота двух стран составил лишь 3 процента.

Эксперты связывают такую тенденцию с рядом факторов. К числу основных причин аналитики отнесли усиление санкционного контроля со стороны западных стран, проблемы с платежами и риски попадания под вторичные ограничения китайских банков. На этом фоне в Минпромторге призывали не ждать «столь яркой динамики» в торговле России и Китая, как в 2022-2024 годах.