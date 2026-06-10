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09:42, 10 июня 2026Мир

На Западе допустили стратегическую победу Ирана над США

Ричардсон: США должны одержать стратегическую победу в конфликте против Ирана
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)
СюжетМинобороны

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США должны одержать стратегическую победу в конфликте против Ирана, а не только в военном отношении. Об этом заявил экс-глава Минобороны и МИД Австралии, а также бывший посол страны в Вашингтоне Деннис Ричардсон в интервью Bloomberg.

«Иран потерпел военное поражение, но можно проиграть в военном отношении и при этом одержать стратегическую победу», — отметил он.

По его словам, сегодня Тегеран менее способен проецировать свою мощь на Ближнем Востоке, чем два года назад, а его два «террористических прокси» — ХАМАС и «Хезболла» — значительно ослаблены.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в социальной сети X сообщило о завершении нанесения ударов по Ирану. Уточняется, что удары наносились по средствам противовоздушной обороны и радарным постом близ Ормузского пролива.

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