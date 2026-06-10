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16:56, 10 июня 2026Ценности

Российский рэпер высказался о хейте и трусах после съемок для зарубежного бренда

Российский рэпер 9Mice после съемок для Dilara Findikoglu высказался о хейте и трусах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал 9Mice

Российский рэпер 9Mice (настоящее имя — Сергей Дмитриев) высказался после съемок для известного зарубежного бренда Dilara Findikoglu, основанного в Лондоне турецким дизайнером Диларой Финдикоглу. Пост появился в его Telegram-аккаунте.

25-летнего исполнителя запечатлели в корсете на голое тело и облегающих джинсах с заниженной талией. В связи с этим он отметил, что всю жизнь делает то, что хочет, без оглядки на чужое мнение.

Также артист упомянул тех, кто намеренно избегает критики. «Те, кого не хейтят, живут как трусы и играют safe [осторожно], чтобы их не осуждали», — заявил 9Mice.

В апреле российская супермодель Наталья Полевщикова, более известная как Наташа Поли, в откровенном виде снялась для зарубежного журнала Double Vision.

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