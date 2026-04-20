Российская супермодель в нижнем белье снялась для зарубежного журнала

Российская супермодель Наталья Полевщикова, более известная как Наташа Поли, в откровенном виде снялась для зарубежного журнала Double Vision. Пост появился на странице издания в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя манекенщица предстала на черно-белых кадрах в нижнем белье. Так, она надела бюстгальтер и трусы и дополнила образ кожаной оверсайз-курткой и ботфортами. Авторами снимков выступили основатели журнала, фотографы Луиджи Мурену и Янго Хензи, известные как Luigi & Iango.

Пользователи сети высказались о знаменитости в комментариях. «Обожаю, ты легенда», «Королева», «Потрясающая», «Наташа — лучшая!» — восхитились они.

В марте 43-летняя российская супермодель Наталья Водянова в откровенном наряде снялась для журнала Marfa.