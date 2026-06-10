Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:47, 10 июня 2026Силовые структуры

Считавший себя ребенком сорокалетний неадекват решил проникнуть в детсад и был пойман

В Подмосковье задержали считавшего себя ребенком сорокалетнего мужчину
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ignatievs / Shutterstock / Fotodom

В подмосковном Орехово-Зуево неадекватный 39-летний мужчина, считавшийся себя ребенком, попытался проникнуть в детский сад и был пойман. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка Росгвардии.

По данным правоохранителей, они получили тревожный сигнал из дошкольного учреждения, расположенного на улице Лопатина. Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили мужчину, который размахивал руками, приставал к прохожим и нецензурно ругался. Он игнорировал замечания окружающих и пытался ворваться на охраняемую территорию детсада.

Его задержали. На допросе он объяснил, что пытался проникнуть в детский сад, потому что считает себя ребенком.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске двое мужчин напали на подростка с зеленым ирокезом, работавшего на аттракционах в центре города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт владелец обнаруженной с бомбой машины в Москве

    22-летний россиянин впечатлил главу Apple

    В Госдуме захотели определять ключевую ставку на фоне пропажи главы ЦБ

    Цены еще на один ключевой драгметалл упали до минимума

    Россиянам объяснили особенности обслуживания электрокаров

    Российскую школьницу похитил мужчина

    Стал известен рацион футболистов сборной Норвегии на ЧМ-2026

    Российские военные впервые уничтожили РСЗО из Аргентины в зоне СВО

    Франции предрекли войну с Россией в одном случае

    Нашествие гигантских пауков в Подмосковье объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok