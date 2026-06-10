Считавший себя ребенком сорокалетний неадекват решил проникнуть в детсад и был пойман

В Подмосковье задержали считавшего себя ребенком сорокалетнего мужчину

В подмосковном Орехово-Зуево неадекватный 39-летний мужчина, считавшийся себя ребенком, попытался проникнуть в детский сад и был пойман. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка Росгвардии.

По данным правоохранителей, они получили тревожный сигнал из дошкольного учреждения, расположенного на улице Лопатина. Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили мужчину, который размахивал руками, приставал к прохожим и нецензурно ругался. Он игнорировал замечания окружающих и пытался ворваться на охраняемую территорию детсада.

Его задержали. На допросе он объяснил, что пытался проникнуть в детский сад, потому что считает себя ребенком.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске двое мужчин напали на подростка с зеленым ирокезом, работавшего на аттракционах в центре города.