Серую занятость в России оценили

АТРЭ: В серую занятость в России вовлечены от 5,5 миллиона до 24,9 миллиона человек

Неофициальные доходы в России получают от 5,5 миллиона до 24,9 миллиона человек — в зависимости от того, по каким критериям оценивать. Об этом говорится в докладе «Серая занятость в России: масштаб, модели, потенциал обеления» авторства Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ), на который ссылаются «Ведомости».

Нижняя граница взята с учетом граждан, у которых нет официального трудоустройства, статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого, то есть получающих доходы исключительно нелегально.

В цифрах верхней границы учтены те, кто подрабатывает или получает часть зарплаты в конверте, предприниматели, полностью или частично не декларирующие доход, пенсионеры с неофициальными доходами и самозанятые с признаками трудовых отношений.

По мнению экспертов, перейти в полностью официальный формат занятости готовы около 7,5 миллиона человек. В этом случае совокупный эффект для доходов государства составит 889 миллиардов рублей — 349 миллиардов прямых налоговых поступлений и 540 миллиардов страховых взносов во внебюджетные фонды.

АТРЭ оценивало масштаб серой занятости через всероссийский онлайн-опрос, в котором приняли участие 3266 человек из всех федеральных округов. Далее данные были экстраполированы с учетом численности рабочей силы по данным Росстата на 2025 год (73,8 миллиона человек).

Как указывают авторы доклада, большей частью серая занятость наблюдается в отраслях с высокой долей проектной, сезонной или гибкой занятости, особенно в строительстве и ремонте, торговле, логистике, грузоперевозках и так далее.

Ее инициатором может быть как лично самозанятый, который хочет получать больший доход (31 процент), так и работодатель, желающий сэкономить (29 процентов). Также 21 процент респондентов сообщили, что решение было обоюдным, а 20 процентов — что оно сложилось само собой.

Более трети (38 процентов) участников называют преимуществом такого формата возможность свободного начала и прекращения работы, 29 процентов говорят о выгодных условиях, а 28 процентов апеллируют к сложившейся в отрасли практике. Другими словами, речь идет скорее об адаптации к реалиям уже сложившегося рынка.

Ранее эксперты предупредили, что Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет интересоваться россиянами, которые получают регулярные доходы на карту без регистрации бизнеса. С 2027 года ведомство планирует внедрить автоматизированный контроль за переводами граждан.