Россиянам пообещали скорые скидки на новостройки

Депутат Аксененко: Во второй половине года скидки на новостройки достигнут 5-10 %

Реальная стоимость сделок на первичном рынке во второй половине года пойдет вниз. Насколько выгоднее станут новостройки для россиян, «Газете.Ru» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Как предполагает депутат, во втором полугодии первичный рынок в России перейдет к стагнации. На фоне ограниченных ипотечных ставок спроса предложение продолжит накапливаться, а конкуренция в сегменте будет усиливаться. При таком раскладе застройщики будут охотнее предлагать скидки, благодаря которым реальная стоимость сделок станет меньше. «Будет больше реальных скидок в пределах 5-10 процентов, различных программ рассрочки и адресных предложений для семей с детьми», — заверяет Аксененко.

Правда, разговоры о массовом снижении цен парламентарий считает преждевременными. Да и ориентироваться на скидки в размере 15-20 процентов при покупке Аксененко также не советует: зачастую большая скидка предоставляется от изначально завышенной цены. Если объект остается дороже аналогичных лотов в том же районе на 10-15 процентов, то любые эксклюзивные предложения и акции в этом случае — маркетинговая надбавка. Сравнивая объекты, нужно смотреть на конечную стоимость квадратного метра, сроки сдачи дома, наличие школ, детских садов, поликлиник и транспортной инфраструктуры.

Ранее в России спрогнозировали снижение ставок по ипотеке. Уже в июне, по расчетам финансистов, они опустятся до 16 процентов.