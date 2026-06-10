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00:40, 10 июня 2026Мир

Судьи Румынии сообщили о попытках политиков подчинить правосудие

Высший совет магистратуры Румынии осудил давление правительства на судей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

Отделение судей Высшего совета магистратуры Румынии (органа, контролирующего профессиональную деятельность судей и прокуроров) заявило о беспрецедентной атаке на независимость судебной системы и приняло меры для ее защиты. Соответствующий протокол заседания опубликован на сайте ведомства.

В документе отмечается, что совет констатировал факты давления со стороны правительства на судей и решительно выступил в защиту их независимости.

Кроме того, принято решение проинформировать о сложившейся ситуации европейские и международные инстанции, включая Еврокомиссию, Европарламент, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Совет Европы и ОБСЕ. Копии решения также будут направлены президенту, правительству и министерству иностранных дел Румынии.

Ранее стало известно, что Румыния фактически обанкротилась из-за финансовой поддержки Украины.

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