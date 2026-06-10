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Бывший СССР
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12:22, 10 июня 2026Бывший СССР

Украинский омбудсмен отреагировал на упреки в объятиях с российским чиновником

Омбудсмен Украины Лубинец ушел от ответа на вопрос об объятиях с российским чиновником
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец ушел в ходе интервью от ответа на вопрос об объятиях во время его встречи с уполномоченным по правам человека в России Яной Лантратовой члена украинской делегации с российским чиновником. Видео беседы с журналистом опубликовано на YouTube-канале чиновника.

«Что касается конкретных объятий, то я не хочу давать комментарии. (...) Я не имею отношения к институтам, которые представляли эти личности», — высказался украинский омбудсмен.

По словам Лубинца, обнимавшийся на видео представитель украинской делегации является представителем спецслужб, однако он отказался называть конкретное ведомство и говорить о причастности персоны к Службе безопасности Украины. После этого чиновник предположил, что украинский представитель обнимался с представителем белорусских властей, поскольку встреча проходила на территории Белоруссии. Однако в ответ журналистка указала, что украинец обнимался с человеком с флагом России на одежде.

После этого украинский омбудсмен попытался уйти от ответа, обвинив журналистку в манипуляциях и указав на особенности переговорной тактики делегации Киева.

«Нет там никаких объятий, говорю за представителей своего органа», — высказался Лубинец.

Ранее пользователи сети заметили, как к сопровождающим Лантратовой с украинской стороны подходит неизвестный мужчина и начинает с ними дружески обниматься. Лицо этого человека в видео размыто.

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