Раскрыт гонорар звезды Comedy Woman за украинский корпоратив с Галкиным

Варнава заработала 2,5 млн рублей за украинский корпоратив, который провела с Галкиным

Актриса и юмористка, звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава заработала более двух миллионов рублей за корпоратив, который провела вместе с юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) для обладательницы титула «Мисс Украина-2019» Маргариты Паша. Ее гонорар раскрыл Shot в Telegram.

По данным издания, Варнава получила 30 тысяч евро (около 2,5 миллиона рублей) за мероприятие для «Мисс Украины-2019». Вместе с ней и Галкиным корпоратив вел бывший резидент Comedy Club Игорь Меерсон.

Отмечается, что в райдер артистки входят перелеты бизнес-классом и люксовые номера в отелях. В гримерке Варнавы должны быть четыре бутылки вина, бутылка джина, а также ингредиенты для безалкогольного коктейля «Кровавая Мэри». Также в списке требований звезды Comedy Woman есть лосось на гриле с овощами, салаты, фрукты и сыры.

Ранее стало известно, что на украинском корпоративе, который вели Варнава и Галкин, конкурсы проходили на русском языке. Также сообщалось, что среди приглашенных артистов была певица Светлана Лобода.