Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:15, 10 июня 2026Интернет и СМИ

Раскрыт гонорар звезды Comedy Woman за украинский корпоратив с Галкиным

Варнава заработала 2,5 млн рублей за украинский корпоратив, который провела с Галкиным
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса и юмористка, звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава заработала более двух миллионов рублей за корпоратив, который провела вместе с юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) для обладательницы титула «Мисс Украина-2019» Маргариты Паша. Ее гонорар раскрыл Shot в Telegram.

По данным издания, Варнава получила 30 тысяч евро (около 2,5 миллиона рублей) за мероприятие для «Мисс Украины-2019». Вместе с ней и Галкиным корпоратив вел бывший резидент Comedy Club Игорь Меерсон.

Отмечается, что в райдер артистки входят перелеты бизнес-классом и люксовые номера в отелях. В гримерке Варнавы должны быть четыре бутылки вина, бутылка джина, а также ингредиенты для безалкогольного коктейля «Кровавая Мэри». Также в списке требований звезды Comedy Woman есть лосось на гриле с овощами, салаты, фрукты и сыры.

Ранее стало известно, что на украинском корпоративе, который вели Варнава и Галкин, конкурсы проходили на русском языке. Также сообщалось, что среди приглашенных артистов была певица Светлана Лобода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт владелец обнаруженной с бомбой машины в Москве

    AstraZeneca проиграла спор по препарату для лечения сахарного диабета

    Россиянам рассказали о способах улучшить кредитную историю

    Оценена опасность для жителей Подмосковья из-за нашествия гигантских пауков

    22-летний россиянин впечатлил главу Apple

    В Госдуме захотели определять ключевую ставку на фоне пропажи главы ЦБ

    Цены еще на один ключевой драгметалл упали до минимума

    Россиянам объяснили особенности обслуживания электрокаров

    Российскую школьницу похитил мужчина

    Стал известен рацион футболистов сборной Норвегии на ЧМ-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok