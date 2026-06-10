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Культура
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17:44, 10 июня 2026Культура

Вдова Караченцова заступилась за уехавшую в Израиль Ахеджакову

Людмила Поргина назвала несправедливым призыв лишить званий Лию Ахеджакову
Ольга Коровина

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Заслуженная артистка России Людмила Поргина назвала несправедливым призыв лишить званий и имущества уехавшую в Израиль звезду «Служебного романа» Лию Ахеджакову. Ее слова приводит «Газета.Ru».

По словам Поргиной, коллега не заслужила таких мер. Она отметила, что отъезд Ахеджаковой из России не может перечеркнуть ее заслуги перед страной.

«Я считаю, что это несправедливо, потому что она замечательная актриса. Она заработала себе звания в России. А если сейчас ей захотелось поехать за границу поработать, почему бы нет?» — высказалась вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова.

Ранее стало известно, что Ахеджакова продолжила сохранять деньги в РФ после переезда в Израиль. Ежемесячно звезда «Служебного романа» получает 95 тысяч рублей пенсии, которая включает в себя надбавки за звание народной артистки и государственную премию РСФСР. Кроме того, актриса зарабатывает на банковских вкладах.

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