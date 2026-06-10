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09:17, 10 июня 2026Интернет и СМИ

Ведущая Первого канала открестилась от отдыха за границей из-за неприятных ситуаций

Ведущая Сябитова заявила, что перестала отдыхать за границей из-за неприятных ситуаций
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Одна из ведущий программы «Давай поженимся!» на Первом канале, сваха Роза Сябитова призналась, что перестала отдыхать за границей из-за произошедших с ней там неприятных инцидентов. Об этом она рассказала «Общественной службе новостей».

«После неприятных инцидентов во время заграничных поездок я как-то открестилась [от поездок за рубеж]. В каждой стране есть свои традиции и обычаи, есть тонкости, которые турист может не знать», — заявила Сябитова. Она добавила, что туристам нужно изучить культурные особенности страны, прежде чем туда ехать.

Ведущая добавила, что раньше часто бывала за границей. Особенно телесвахе нравилась Индия. Лучшим же местом для отдыха сейчас Сябитова назвала свой дом в Подмосковье, где она, в частности, занимается огородом.

Ранее участница юмористического проекта «Уральские пельмени» Ксения Корнева высказалась об отдыхе за рубежом. Она призналась, что во время каждого путешествия в другую страну начинает скучать по России.

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